Cefalù, al via la terza Edizione del Concorso “Una Voce per il Mondo”dedicato a Lucio Battisti

L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo (ASMU), in collaborazione con l’Associazione Cefaludesi Sparsi per il Mondo, annuncia la terza edizione del Concorso Canoro “Una Voce Per il Mondo”. Questa iniziativa, dedicata a scoprire e valorizzare i giovani talenti musicali del territorio, si terrà il prossimo 2 agosto presso l’Hotel Turist di Cefalù, con un premio di 500 euro per il vincitore.

Quest’anno, i partecipanti si esibiranno sulle note delle celebri canzoni di Lucio Battisti, offrendo un tributo alla sua musica senza tempo. Inoltre, l’edizione 2024 è particolarmente significativa perché dedicata alla memoria dell’imprenditore Peppino Virga, uomo buono e generoso, prematuramente scomparso. In suo onore, è stato istituito un premio speciale che sarà attribuito all’interprete che otterrà i maggiori consensi da una giuria popolare.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata ai giovani di età non superiore ai 30 anni. Gli aspiranti cantanti dovranno presentare un video con una performance di un brano di Lucio Battisti, accompagnati da base musicale o strumenti dal vivo. Le candidature dovranno essere inviate via email all’indirizzo voce@musicaxuomo.it entro e non oltre il 10 luglio 2024.

La competizione prevede due giurie. La giuria popolare, composta da membri dell’ASMU e dell’Associazione Cefaludesi Sparsi nel Mondo, assegnerà il premio speciale dedicato a Peppino Virga. Parallelamente, una giuria di qualità, formata da esperti dell’ASMU, valuterà le esibizioni in base a criteri di intonazione, musicalità (tecnica vocale) e interpretazione, decretando il vincitore del premio principale di 500 euro.

La serata del 2 agosto promette di essere un evento emozionante e coinvolgente, dove il talento giovanile incontrerà l’eredità musicale di uno dei più grandi cantautori italiani, in una cornice di festa e memoria. Il Concorso “Una Voce per il Mondo” non è solo una competizione, ma un’occasione per celebrare la musica, la cultura e il ricordo di persone straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile nella comunità.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul concorso, si invita a contattare l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo all’indirizzo email voce@musicaxuomo.it.