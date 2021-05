Cefalù, apre i battenti l’hub vaccinale al palazzetto dello sport. Si punta a 1000 vaccinazioni al giorno

CEFALÙ 14 MAGGIO 2021 – Il Palazzetto dello sport “Marzio Tricoli” di Cefalù (Contrada Ogliastrillo) è da questa mattina l’Hub vaccinale di riferimento di un vasto comprensorio. Le prime somministrazioni, già, alle 8.30 nei box allestiti dalla Protezione Civile regionale sul terreno di gioco della struttura.

L’obiettivo dell’Asp di Palermo è di raggiungere presto le 1.000 somministrazioni nel terzo Hub provinciale realizzato in ordine di tempo dopo quelli (già in funzione) a Misilmeri e Bagheria.

“Prosegue senza sosta l’impegno di dotare il territorio di strutture in grado di soddisfare la domanda sempre più numerosa di vaccinazioni – ha detto il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – l’Hub realizzato in brevissimo tempo a Cefalù dalla Protezione Civile Regionale con un intervento di straordinaria efficacia e competenza, riponde alla logica di accogliere in luoghi confortevoli ed efficienti tutti gli utenti ai quali rivolgiamo il pressante appello a vaccinarsi. Siamo adesso impegnati ad arricchire l’offerta con altre strutture realizzate in Centri commerciali: la prossima settimana attiveremo l’Hub alla “Torre” di Palermo, poi dovrebbe essere la volta del Poseidon di Carini”.

L’Hub vaccinale di Cefalù è aperto sette giorni su sette dalle ore 8 alle 20.

Nei tre corridoi della struttura sono state realizzate le postazioni per l’anamnesi dei medici e per il rilascio delle certificazioni. Sono complesivamente 16, invece, le poltrone vaccinali. Da domani (sabato 15 maggio) cesserà l’attività di vaccinazione anticovid il Centro di via San Pasquale a Cefalù.

All’attivazione di questa mattina dell’Hub realizzato nel Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli” erano present, tra gli altri, l’Assessore ragionale al Territorio ed Ambiente, Toto Cordaro, il Sindaco della cittadina normanna, Rosario Lapunzina, ed il Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraonil. È intervenuto il Presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Micciché, mentre il Vescovo di Cefalù, Mons. Giuseppe Marciante, ha benedetto la struttura. (NR)