Cefalù: consegnato il “Premio Rogerius”a 23 attività commerciali del territorio

Cefalù. E’ stato consegnato il Premio Rogerius 2024 a 23 Aziende cefaludesi e del territorio. A ricevere il prestigioso riconoscimento, istituito dall’Associazione siciliana musica per l’Uomo, ente del terzo settore, sono stati: La Farmacia Cirincione di Cefalù, l’Azienda Fiasconaro di Castelbuono, l’Autoscuola Fatta di Cefalù, gli Hotel Kalura, Riva del Sole, Baia del capitano, Costa Verde, Astro Suite Hote e Sea Palace tutti di Cefalù, I ristoranti Ragno d’oro, Ostaria del Duomo, Al Porticciolo, Lo scoglio Ubriaco, Galleria tutti di Cefalù, l’Azienda agricola Invidiata di Collesano, Ferramenta Matassa, Capo Serio, Pesce Azzurro, Libreria Misuraca, Turiscar, Nuova Ceramica Rosso, Portaterra viaggi di Peppino Virga tutti di Cefalù e la Comunità Terapeutica Assistita Fauni di Castelbuono.

Il premio è stato assegnato ad Aziende che operano sul territorio da diversi anni. Fra le più longeve la farmacia Cirincione che è stata fondata nel 1920, l’Azienda Fiasconaro la cui storia inizia nel 1953, l’Autoscuola Fatta con le sue origini negli anni ’40. A consegnare i premi a nome dell’Associazione sono stati Giuseppe Rotondo, Maria Rosaria Armao, Maria Andrea Sapienza e Cecilia Tumminello. La serata è stata inaugurata dalla Corale dell’Associazione, diretta dal maestro Ildebrando D’Angelo, che ha eseguito magistralmente il brano “Light and Shadow” dai palchi alti del teatro, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Il pubblico ha assistito alle esibizioni del Piccolo Coro di Cefalù, diretto da Maria Karydi. Sul palco anche le performance toccanti di Nicoletta Qualera, Liana D’Angelo ed Enzo Giannone. La Corale ha chiuso l’evento con un’esibizione emozionante, accompagnata da musicisti dal vivo, dei brani “Do You Hear the People Sing”, “Hymne” e “The Mass”. La conduzione della serata è stata affidata a Daniela Guercio e Fabrizia La Spisa, mentre l’organizzazione dell’evento ha beneficiato del contributo di Ada Messina per l’accoglienza in sala, Cettina Filetti per le scenografie e Daniela Cusimano per l’aspetto video-immagine. Durante la serata, il Presidente dell’Associazione che ha assegnato il premio, Mario Macaluso, ha annunciato il progetto “Costruttori di Futuro”, volto a coinvolgere le attività commerciali del territorio nella riscoperta di chi ha saputo creare e sviluppare imprese che oggi sono floride e hanno segnato il futuro della comunità. Tra le proposte del progetto ha evidenziato l’istituzione di borse di studio in collaborazione con le attività commerciali, per onorare e valorizzare le aziende e i pionieri che le hanno fondate.