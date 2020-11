Cefalù: fino a 800 euro al mese in buoni spesa per le famiglie in difficoltà

È stato pubblicato all’Albo on line del Comune di Cefalù il bando per l’assegnazione di buoni spesa mensili per l’emergenza covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessità ( alimenti, farmaci, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas).

I buoni spesa hanno un valore massimo di:

300, 00 euro per una sola persona;

400,00 euro per una famiglia di due persone;

600, 00 euro per una famiglia di tre persone;

700, 00 euro per una famiglia di quattro persone;

800, 00 euro per una famiglia di cinque o più persone.

Coloro che sono destinatari di altre forme di sostegno per un valore inferiore a quelli sopra riportati sarà attribuita la differenza tra l’importo percepito e il valore massimo.

Coloro che percepiscono forme di sostegno di valore maggiore non avranno diritto al beneficio.

Le istanze potranno essere ripresentate mese per mese, fino all’esaurimento delle risorse a disposizione del Comune di Cefalù.