0 0 votes Article Rating

Cefalù: un festival per cantautori, due le fasi del Concorso. Ad organizzarlo è l’Associazione Siciliana musica per l’Uomo e vi si può partecipare solo con una canzone scritta dalla stessa persona che canta. Il Concorso si articola in due fasi e vi si accede inviando un file audio dove il cantautore interpreta la canzone con cui intende partecipare al Festival.

I File audio saranno ascoltati da una Commissione di esperti che selezionerà i concorrenti finalisti che parteciperanno alla serata finale dal vivo che si terrà il 30 dicembre 2023 presso il Teatro comunale di Cefalù. Nel corso della serata finale, la stessa commissione di esperti, assegnerà il Premio “Mario Messineo” di 500 euro al cantautore vincitore del festival. La stessa commissione attribuirà i seguenti premi: Premio targa al migliore testo, Premio targa alla migliore melodia, Premio targa al contenuto più interessante.

Le iscrizioni per partecipare al Concorso si chiudono il prossimo 30 novembre. Per informazioni si può inviare un messaggio whatsapp al numero 3472975402 con la scritta “Si Festival” oppure consultare il regolamento che si trova sul sito https://musicaxuomo.it/

Il premio “Mario Messineo” intende ricordare Mario Messineo, la cui breve esistenza terrena si è conclusa il 24 luglio 2007 lasciando una bella eredità di affetti, un profumo di buoni sentimenti e l’esemplarità delle iniziative intraprese con fede e speranza. Mario Messineo ha fatto parte del Gruppo Corale dell’Associazione siciliana musica per l’Uomo, distinguendosi per i suoi ideali di impegno nella vita familiare e sociale, con spirito di laboriosità e di solidarietà.