Celebrazione del Centenario di Antonio Castelli: Dibattito Letterario con D’Alessandro e Perriera presso la Sala P. Lorenzo Marzullo

Domenica 24 settembre 2023, alle ore 17.30, nella Sala Padre Lorenzo Marzullo (ex Badia), l’incontro con Nicolò D’Alessandro e Gianfranco Perriera, due esponenti di spicco della nostra cultura isolana, i quali offriranno la loro testimonianza sulla singolare e pregevole raffinatezza dell’opera letteraria dello scrittore castelbuonese Antonio Castelli, di cui stiamo celebrando il centenario della nascita.

Per l’occasione, saranno presentati due libri estremamente interessanti e oltremodo gradevoli: “Ogni guerra è nebbia” di Nicolò D’Alessandro (un saggio sulla guerra in Ucraina e sui connessi rischi che la propaganda e la spettacolarizzazione possano precludere indagini ad ampio raggio e corrette verifica della veridicità di tutte le fonti informative) e “Non ho la forza di correre e due altre storie di ordinaria infelicità” di Gianfranco Perriera (tre brevi ma intensi testi teatrali, in cui l’autore racconta episodi molto drammatici di ordinaria violenza e di cruda attualità, con estrema delicatezza d’animo e forte afflato emotivo, riuscendo così a coinvolgere il lettore nel suo accorato lamento, simile a quello del biblico Giobbe, per i tanti e incomprensibili mali, che affliggono l’umanità).