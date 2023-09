Chiedeva le primarie, Di Giorgi passa con Renzi: “Pd? Troppo a sinistra e verso i 5 Stelle”

(FirenzeToday) – Era stata la prima, a maggio scorso, a buttarsi ufficialmente nella mischia chiedendo le primarie del Pd per la scelta del prossimo candidato sindaco. Oggi Rosa Maria Di Giorgi, ex assessora con Matteo Renzi sindaco ed ex parlamentare, torna in qualche modo all’ovile, passando dai dem ad Italia Viva.

“Una scelta sofferta ma convinta”, scrive la ex senatrice, oggi 67enne, presidente del Conservatorio Cherubini e di Isia e senza ruoli politici, nata dopo gli ultimi sviluppi fiorentini. “Esco da un partito dove vedo affermarsi giorno dopo giorno la tendenza a superare l’esperienza del Pd, di cui sono stata fondatrice, per tornare al passato Ds”, spiega. Insomma, anche per Di Giorgi, come per molti degli ultimi fuoriusciti, con Schlein e Fossi i dem si sarebbero spostati troppo a ‘sinistra’.

La ex e neo renziana parla esplicitamente di “uno spostamento a sinistra e verso il Movimento 5 Stelle” e di un “senso di estraneità e la sensazione, che condivido con molti cattolici democratici, di essere ospiti non più molto graditi”. Dunque via verso Italia Viva, un partito “che si colloca nel campo dove io voglio stare, il centro democratico e riformista”.

Dai renziani, ovviamente, porte spalancate. “Una bella notizia per la nostra comunità. La sua esperienza e il suo radicamento fiorentino saranno preziosi per il lavoro che ci aspetta in città”, esulta il coordinatore fiorentino Francesco Grazzini. “Contribuirà a far crescere il nostro partito, a partire da Firenze e dalla Toscana”, fa eco Nicola Danti, europarlamentare e coordinatore regionale di Iv.

L’articolo a firma di Emiliano Benedetti continua su FirenzeToday.it