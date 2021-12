Aggiudicati i lavori per il recupero del Cine Teatro Le Fontanelle

(Riceviamo e pubblichiamo) – L’ex cine-teatro le Fontanelle ha rappresentato per diverse generazioni un punto di riferimento importante delle attività culturali della nostra comunità. Quanti films, rappresentazioni teatrali, convegni, conferenze, satire carnevalesche, si sono realizzate in quello spazio culturale.

Generazioni diverse hanno utilizzato quello spazio sentendosi comunità. Dopo la sciagurata iniziativa che nel 1984 chiuse quella struttura, avviando al processo lento ma inesorabile di decadimento sia operativo che strutturale di quello spazio, finalmente dopo diversi anni anni di progettazione, dopo diversi confronti con cittadini, operatori culturali e professionisti, finalmente si è riusciti ad avere un finanziamento adeguato per realizzare uno spazio culturale che permette alla nostra comunità di ritornare ad avere un luogo ideale per fare teatro, musica, convegni, conferenze, films, mostre. Il finanziamento ci ha permesso di poter effettuare la gara che ha visto vincitori l’impresa “Eurovega costruzioni s.r.l.” con ciò raggiungiamo una tappa fondamentale che ci da certezza che nei prossimi mesi inizieranno i lavori per realizzare quel polo culturale che riqualifichi piazza Castello e il versante che si affaccia su Via Alduino Ventimiglia e che dà a chi realmente vuole fare cultura un luogo dove poter esercitare la propria attività.

Consapevole che la comunità che la ospita crede fortemente che il suo futuro si consoliderà in una continua crescita sociale ed economica solo se negli investimenti culturali rimarranno al centro delle politiche amministrative di chi governa da Via S. Anna. Il Sindaco coglie l’occasione per ringraziare il gruppo di progettazione dell’Arch. Iano Monaco, gli Uffici del Comune e i funzionari regionali che hanno ci hanno accompagnato, ma nello specifico l’Assessore Marco Falcone e il Presidente della Regione On. Musumeci, che hanno creduto e sostenuto questa idea progettuale.