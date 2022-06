Ascolta l'articolo

Segnaliamo la pubblicazione di un bando ENEA per cinque assegni di ricerca con sede di lavoro a Palermo e Lampedusa. In basso il link per scaricare il bando di concorso:

https://www.opportunita.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=615&catid=122&Itemid=101