Collesano: aperte le iscrizioni al corso di formazione per “pilota drone da soccorso” Protezione Civile

Il corso viene realizzato da una società di servizi di Trapani e si avvale della collaborazione dell’A.NA.S. Italia zonale di Collesano.

I volontari di protezione civile e gli aspiranti volontari acquisiranno competenze tecniche e pratiche per l’utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto.

Questi moderni strumenti si rivelano utilissimi nell’ambito della Protezione Civile, perché consentono di avere in tempi brevissimi e con costi ridotti un quadro preciso dell’area interessata dall’emergenza, senza mettere a rischio l’incolumità e la sicurezza dei soccorritori.

“Negli ultimi anni –, – è cresciuto esponenzialmente l’uso di questi apparecchi per attività di ricerca, soccorso e protezione civile. Attraverso il corso i volontari diventeranno APR e potranno intervenire prontamente in situazioni di emergenza…

Grazie a videocamere ad altissima definizione e sensori termici, i droni consentono di rilevare presenze umane anche di notte e in zone coperte da fitta vegetazione.

Risultano quindi ideali nella ricerca di vittime di incidenti, di dispersi o nell’individuazione di potenziali focolai di incendio, per interventi mirati delle autorità competenti.

La durata del corso e di 8 ore di cui 4 ore di teoria in aula e 4 ore di pratica in area idonea ;

Il corso avrà inizio con un numero minimo di 15 iscritti e un massimo di 20 iscritti.

Il corso di formazione è finalizzato alla preparazione degli allievi al conseguimento dell’attestato di APR –UAV- A1-A3, rilasciato da ENAC.

Il costo del corso e di € 80,00 escluse le tasse per gli esami ENAC.

Per Informazioni ed iscrizione contattare il 3208233570- 3472261366 .