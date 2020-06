Collesano: in corso le operazioni di recupero dell’elicottero caduto sul costone roccioso

Sono attualmente in corso i primi rilievi per il recupero dell’elicottero gravemente danneggiatosi durante l’impressionante incidente avvenuto sabato scorso a Collesano. Sul posto sono presenti il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco, i vigili del fuoco di Cefalù per antincendio e supporto e una squadra di elicotteristi che con un altro elicottero dovrà recuperare la carcassa del mezzo danneggiato. Attualmente si stanno valutando le condizioni per un recupero ottimale e in sicurezza. Eventuali aggiornamenti in seguito.