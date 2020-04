Collesano sulla scia di Castelbuono. Il sindaco Meli autorizza la cura dei terreni e il trasferimento nelle case di villeggiatura

Con un’ordinanza pubblicata oggi 18 aprile 2019 il sindaco di Collesano Giovanni battista Meli ha autorizzato i cittadini collesanesi a potersi recare nei terreni di proprietà allo scopo di eseguire lavori di manutenzione. Inoltre fino al 22 aprile chi ne farà richiesta potrà essere autorizzato a trasferirsi, con il proprio nucleo familiare, presso le seconde case di villeggiatura. In basso un estratto dell’ordinanza.

IL SINDACO

PREMESSO:

− Che sull’intero territorio nazionale è in atto l’emergenza sanitaria originata da pandemia virale COVID – 19;

− Che, sulla scorta di tale situazione, il Governo nazionale ha adottato misure straordinarie volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze lavorative, necessità e motivi di salute, al fine di imporne la massima permanenza presso la propria abitazione;

ORDINA

Allo scopo di prevenire il rischio di incendi:

− I proprietari sono autorizzati a recarsi presso i propri terreni al fine di provvedere personalmente alla pulizia degli stessi, previo possesso dell’apposita autocertificazione indicante la finalità della pulizia del terreno per la prevenzione incendi;

− In alternativa, possono rivolgersi agli operatori del settore (possessori di trattori e macchine idonee alla manutenzione dei terreni) che possono recarsi ad effettuare il lavoro, previo possesso dell’apposita autocertificazione nella quale sia specificato che lo spostamento avviene per prevenzione incendi e quale è il terreno di destinazione.

DISPONE

Allo scopo di consentire alle tante famiglie che hanno manifestano la necessità di potersi recare, in questo periodo, nelle proprie case di campagna al fine di rendere più agevole il prolungato periodo di costrizione domestica, con particolare riferimento ai bambini, ai familiari disabili e, soprattutto, a quelli autistici che, più degli altri, stanno soffrendo questo periodo di chiusura in casa:

− I proprietari di seconda casa in campagna, nel territorio comunale, vi si possono trasferire con il proprio nucleo familiare entro il prossimo 22 Aprile e, comunque, fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria in corso, presentando apposita preventiva comunicazione al Comando della Polizia Municipale. Qualunque richiesta dovesse pervenire nel periodo 23/04-01/05 non potrà essere accolta al fine di non ostacolare le forze dell’ordine nell’attività di controllo delle movimentazioni in periodi particolarmente critici e che saranno oggetto di ulteriore attenzione.

AVVERTE

E’ SEVERAMENTE VIETATO, a chi decide di trasferirsi nella propria casa di campagna, ospitare persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare.

La violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000, ove il fatto non costituisca, più grave reato.

Il Responsabile dell’Area 1^

F.to Filippo Rinella

IL SINDACO

​F.to Giovanni Battista Meli