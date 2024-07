Collettiva d’Arte Contemporanea “Italian Contemporary Artists” a Castelbuono dal 2 al 4 Agosto 2024

A Castelbuono dal 2 al 4 agosto 2024 sarà ospitata la collettiva d’arte contemporanea itinerante “Italian Contemporary Artists”. L’evento, organizzato dall’AssociazioneArt Emotions For Soul (Mussolente VI), vede il patrocinio del comune di Castelbuono, la collaborazione dell’istituzione culturale Centro Polis e dell’Associazione Kalsa Compagnia. Curatore è l’artista Mario Castellese e co-curatore Giovanbattista Cilluffo.

All’interno della collettiva i curatori hanno inserito artisti italiani che si distinguono per stili e linguaggi espressivi originali, una traccia di come l’arte contemporanea italiana si sta evolvendo in questi decenni .

La collettiva può essere visitata gratuitamente e si svolge nel cuore del parco delle Madonie presso la location di “Casa Speciale” nella splendida piazza Margherita a Castelbuono.

Con apertura serale dalle 21,30 alle 24 info e aperture straordinarie tel.3207690060

Giorno 2 Agosto 2024 dalle 19 in occasione del vernissage, ci sarà la performance del danzatore Giovanni Cilluffo con “Sguardi nell’acqua” a cura di Kalsa Compagnia, costumi Francesca Tubolino, produzione Cantieri Associati Culturali. L’esibizione si terrà in piazza Castello a Castelbuono.

Alla collettiva hanno aderito i seguenti artisti provenienti da diverse parti d’Italia:

Giacomo ALESSANDRO (Mineo), Maria BARISANI (Torino), Elisabetta BOSISIO (Milano), Elisabetta CASTELLO Genova), Fabienne DI GIROLAMO (Teramo), Antonino GAMBINO (Palermo), Livio GALLINA (Maser TV), Amir GASHI (Montebelluna T V/KOSSOVO), Luciana GIURIATO (Abano Terme PD), Nada GRAFFIGNA (Genova), Angela GRECO (Villanova Mondovì), Lucio GRECO (Palermo), Anita GUADAGNIN (Mussolente VI), Marisa KORZENIESKI (Ascoli Piceno), Alba LA MANTIA (Sant’Agata di Militello ME), Valter LUNARDON (Mussolente VI), Chicca MASO (Bassano del Grappa VI), Luigina MASSARIA (Ancona), Michelina MILELLA (Marsala), Maria Paola MORTELLARO (Palermo), Dina MOSCATO (Treviso), Pasquale NOCERA (Cammarata AG), Alessandro PASSARINO (Torino), Marco PIRROTTA (Palermo), Liala POLATO (Gussago BR), Loredana TRAPANI (Palermo), Stefania TURCO (Caltanissetta), Valentina VURCHIO (Cerrignola FG).