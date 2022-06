“Come ci piace”, il debutto alla regia di Peppe Vignieri

Ascolta l'articolo

Dal 23 al 29 giugno (esclusi 24 e 25) nel Parco di Villa Filippina di Palermo, andrà in scena lo spettacolo “Come ci piace” di G. Costa e P. Vignieri.

L’evento “Shakespeare summer night” organizzato dal Teatro Libero di Palermo prevede due appuntamenti teatrali: alle 20.30 “Pazzo ad arte” di e con G. Pestillo, spettacolo già ospite alla prima edizione dello StraTeatro di Castelbuono, con la direzione artistica di P. Vignieri, e alle 21.30 (circa) “Come ci piace” di G. Costa e P. Vignieri, con Giada Costa e Dario Frasca e con il debutto alla regia dell’attore Peppe Vignieri.

“Come ci piace” è uno spettacolo che vuole celebrare le opere e la poesia di W. Shakespeare.

Una coppia di clochard trascorre le proprie giornate cercando di procurarsi del cibo e qualche soldo. La vita in strada offre ai due personaggi l’occasione per immaginare e interpretare la vita dei passanti. In questo gioco, a volte comico, a volte tragico, ritrovano la propria felicità e il proprio divertimento, ma anche, in alcuni momenti, lo specchio delle proprie vite e una finestra per dar voce ai sogni e ai ricordi. Il tutto avviene attraverso le parole di Shakespeare, grazie alle quali comprenderanno che:

[…] Tutto il mondo è un palcoscenico, e tutti gli uomini e le donne sono soltanto attori.

Il costo di ogni biglietto è:

12 € biglietto intero

10 € ridotto under25

Per info e prenotazioni basterà telefonare al botteghino del Teatro Libero di Palermo: 392.9199609, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle 19.

É consigliabile accedere all’area spettacolo almeno mezz’ora prima dell’inizio. Il biglietto di ingresso garantisce sconti sulla ristorazione.