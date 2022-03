Comizio di fine mandato di Cicero e Piscitello

Ascolta l'articolo

Venerdì 4 marzo alle ore 17:45 in Piazza Minà Palumbo e domenica 6 marzo alle ore 11:45 in Piazza Margherita, il Sindaco Mario Cicero e il Presidente del Consiglio Comunale Mauro Piscitello interverranno per l’ultimo comizio istituzionale di questa consiliatura, relazionando alla cittadinanza sull’attività amministrativa, politica e istituzionale svolta in questi cinque anni a servizio della comunità.

Sono stati raggiunti risultati significativi malgrado le difficoltà di contesto, nello specifico il fronteggiare la pandemia da Covid-19 e la conseguente emergenza sanitaria ed economico-sociale che ci ha colpiti negli ultimi due anni.

Nonostante le difficoltà non è venuta meno l’attenzione alla programmazione e all’attuazione di politiche di sviluppo, crescita e promozione sociale, economica e culturale per la nostra amata Castelbuono.

Il comizio di fine mandato è l’occasione per esporre ai cittadini quanto svolto, grazie all’impegno di tutti gli attori istituzionali, politici e tecnici che hanno contribuito all’azione amministrativa.