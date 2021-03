Comune di Castelbuono, avviso per ricevimento straordinario IMU-TASI e TARI 2015. Servizio di prenotazione appuntamento

Essendo state rilevate numerose criticità relative all’attività di accertamento IMU-TASI e TARI per l’anno d’imposta 2015, in seguito alla conversione della banca-dati tributaria, si informa la cittadinanza che è attivo il servizio di ricevimento straordinario per la verifica ed il riesame delle pratiche.

Nel rispetto delle misure anti contagio covid-19 sarà possibile accedere al ricevimento esclusivamente attraverso prenotazione.

Per prenotare occorre chiamare il numero 0921671013 e successivamente digitare prima 1 e poi l’interno 227, dal lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sarà possibile fissare un appuntamento, telefonico o in presenza, con l’operatore dell’ufficio in base alle disponibilità.

È inoltre possibile scaricare le istanze di riesame IMU-TASI e TARI, allegate alla presente nota, e inviarle all’indirizzo tributi@comune.castelbuono.pa.it o consegnarle direttamente al protocollo generale del Comune. L’ufficio provvederà ad esaminarle e riscontrarle.

Scusandoci per il disagio arrecato, si ringraziano i cittadini per la gentile collaborazione.