Comune di Isnello, iniziative per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il Comune di Isnello organizza per il 25 novembre una ricca giornata di incontri e iniziative volte a sensibilizzare tutta la comunità sul fenomeno della violenza di genere, la sua prevenzione e il suo contrasto.

Per questo, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, si è data formale adesione alla campagna di sensibilizzazione “Uniti contro ogni forma di violenza #NONSOLO25”, diffusa in 38 Comuni della provincia di Palermo.

Nella mattinata del 25 novembre, a partire dalle ore 10.00, con la partecipazione dei ragazzi dell’I.C. “F.Minà Palumbo” di Isnello e Castelbuono, dei volontari del progetto Co.Tu.Le.Vi. del Servizio Civile Universale, dello Sportello Antiviolenza Diana di Isnello, dell’Amministrazione Comunale e delle Autorità civili e militari, presso l’Aula Consiliare del Centro Sociale si terranno dei momenti di confronto, lettura, riflessione e dibattito sul tema della violenza e l’importanza dell’educazione al rispetto. Verrà, inoltre, inaugurata la nuova “panchina rossa” nei pressi della Madre Madonita, lungo viale Impellitteri.

Nel pomeriggio, a partire dalle h.15.00, sempre presso il Centro Sociale, tutta la comunità è invitata a prendere parte al flashmob condiviso con i 38 Comuni della rete #NONSOLO25, volto a sensibilizzare sull’importanza del numero nazionale antiviolenza 1522 che è il primo presidio di tutela ed ascolto a favore di chiunque subisca comportamenti abusanti, fondamentale per entrare nel circuito della Rete Antiviolenza. Sarà l’occasione per condividere importanti riflessioni e rendere note anche le iniziative di prossima adozione in Consiglio comunale che saranno volte ad adottare in tutti gli uffici pubblici, negli esercizi commerciali e nei luoghi più rilevanti per la vita associativa, culturale, ricreativa e politica del paese dei cartelli informativi sul servizio di necessità 1522.

Si ringraziano le realtà associative isnellesi che hanno già aderito e parteciperanno alle iniziative:

– APS See Isnello

– Servizio Civile Universale dell’Associazione Co.Tu.Le.Vi

– Sportello Antiviolenza Diana Isnello

– Proloco Isnello

– Gruppo Comunale di Protezione Civile Isnello

– Associazione di ricamo “Le Trame di Aracne” Isnello

– Folk Studio Isnello

– I giovani Amici del presepe. Isnello

– AVIS Comunale di Isnello

– Storica Banda musicale “Francesco Bajardi” di Isnello.

– U. S. Isnello.

– Coro Anima Gentis di Isnello

– ANPI Isnello.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare, portando con sé una rosa o un fiore rosso e indossando qualcosa di rosso o un fiocchetto rosso.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle vigenti misure anti-COVID19 presso il Centro sociale (Aula Consiliare) di Isnello.

Il Sindaco

Avv. Marcello Catanzaro