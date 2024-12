Comune di Isnello, Progetto Itinera: seminario “Geografi arabi di Sicilia” con la Prof.ssa Patrizia Spallino

Dopo lo stimolante e partecipato incontro sui rapporti tra Realtà e Intelligenza Artificiale che ha caratterizzato la tappa isnellese del Festival delle Filosofie, domani pomeriggio, DOMENICA 1 DICEMBRE alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Centro Sociale, si terrà un altro interessamento appuntamento culturale curato da Lympha, nell’ ambito di Itinera il Progetto di rigenerazione culturale, economica e sociale per il quale il Comune di Isnello ha ottenuto un importante finanziamento da parte del Ministero della Cultura con fondi del PNRR.

Continuano gli approfondimenti sulle influssi della Cultura Orientale nel mondo occidentale.

La Prof.ssa Patrizia Spallino condurrà un seminario dialogante dal titolo evocativo “Geografi arabi di Sicilia ed il libro dei sollazzi per chi si diletta a girare il mondo”.

Per noi, oggi, è assolutamente normale e pratico viaggiare, conoscere il mondo, aiutarci con diversi strumenti guida e lasciare una nostra testimonianza rispetto a tutto ciò che vediamo e che stimola la nostra curiosità. Comprenderemo come tutto parte, ancora una volta, dalla nostra Sicilia, terra in cui il sincretismo delle culture, la varietà dei paesaggi e la storia ha fornito un impulso fondamentale per l’evoluzione del sapere.

Il Sindaco

Marcello Catanzaro

L’Assessora alla Cultura

Luciana Cusimano