Comune di Pollina: finanziati tre progetti per 3.6 milioni di euro

Babbo Natale passa prima da Pollina e scarica dalla sua slitta poco più di 3.6 milioni di euro. Tanto è il valore dei tre decreti di finanziamento notificati al Comune: uno per il rifacimento a led della pubblica illuminazione di Pollina e Finale, l’altro per la ristrutturazione del centro sociale di Finale.

Il terzo progetto è stato finanziato per il completamento del costone roccioso attorno il centro abitato di Pollina. 1.430.000 euro la quota che servirà a completare un’opera di messa in sicurezza avviata 25 anni fa dopo il terremoto. Il Comune comunica che avvierà in breve tempo le gare d’appalto.