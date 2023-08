Concerto dei Nomadi a Contessa Entellina. Aperte le prenotazione posto Pullman

Si organizza giorno 2 Settembre 2023 un autobus per il concerto dei Nomadi a Contessa Entellina (PA) per festeggiare i 60 anni di storia per gruppo.

Organizziamo un pullman con partenza alle ore 16:00 da piazza san paolo per concerto dei Nomadi che iniziera’ alle ore 21:30 rientro a fine concerto.

Per maggiori informazioni ed adesioni

Di Vuono Alessandro 320.9114972 ( Mago Magnum )

Carola Provenza 320.1475638

Giuseppe Ventimiglia 320.4481337 ( u Romanu)

Autobus Piazza Viaggi