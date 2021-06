Concluso il progetto Valori in rete “Giococalciando” che ha coinvolto alcuni alunni della primaria

(Riceviamo e pubblichiamo) – Concluso il progetto Valori in rete “Giococalciando”. Dallo scorso marzo a causa della pandemia il gioco del calcio, così come qualunque altra attività sportiva è stata quasi totalmente messa da parte. Sono stati mesi duri durante i quali non si è potuto uscire, ed incontrarsi con gli amici per tirare quattro calci ad un pallone è sembrato davvero impossibile potesse capitare nuovamente.

Per gli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria di Castelbuono il progetto “Giococalciando”, tenuto dal prof. Mario Sottile anche se per poche ore ha contribuito a ridare speranza e ha offerto ai bambini e a noi insegnanti la percezione che qualcosa stesse cambiando che ci stiamo avvicinando a quella normalità che ci è mancata per tanto tempo.

Il fatto che un pallone potesse torna rimbalzare nel cortile della scuola ci ha fatto capire in maniera prepotente e forte cosa realtà, ci è mancato nei mesi del lock down la socialità del gioco calcio e la sua grande capacità di trasformare IO in NOI. Auspichiamo che possa essere replicato anche il prossimo anno. Ins. Irene Minutella