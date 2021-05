Concorso di ricamo la “Natura” Flora e Fauna delle Madonie dalle iconografie di F. Minà Palumbo. “Città di Castelbuono” 1° edizione

[museonaturalisticominapalumbo.it] – Il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” di Castelbuono con la collaborazione della ricamatrice Maria Mercante , patrocinati dall’Amministrazione Comunale e dall’Ente Parco delle Madonie promuovono il CONCORSO DI RICAMO – LA “NATURA” FLORA E FAUNA DELLE MADONIE

Si tratta di un concorso di ricamo dove le ricamatrici sono invitate a dare un’interpretazione personale dell’erbario storico di F. Minà Palumbo, col fine di avere una nuova visione,con interpretazione ricamata, delle innumerevoli iconografie sulla natura presenti al Museo.

È possibile consultare le iconografie a questo link

Francesco Minà Palumbo(1814-1899) medico e scienziato Castelbuonese è unanimemente considerato come uno dei maggiori naturalisti siciliani e italiani dell’800. Il Museo comprende collezioni di minerali, fossili, utensili, documenti preistorici e storici, l’erbario con l’intera flora spontanea del parco naturale delle Madonie e le piante di interesse agrario e patologico, uccelli, mammiferi, rettili, pesci, insetti, una biblioteca ricca di testi antichi e rari, i manufatti e la corrispondenza con i maggiori studiosi italiani e stranieri dell’epoca (circa 1400 lettere scritte a Minà Palumbo da circa 400 corrispondenti), oltre all’iconografia della storia naturale delle Madonie, pubblicata nel 2011 in 4 volumi, contenente ben 500 tavole illustrate da lui stesso, raffiguranti uccelli e piante del territorio. Per avere un’idea sommaria dell’importanza scientifica di questo materiale, si consideri che esso servì per le oltre 1000 pubblicazioni, tra scientifiche e divulgative, dello stesso Minà Palumbo e per quelle di coloro che, affrontando lo studio del territorio delle Madonie, si rivolsero a lui. Il Museo rappresenta, quindi, un potente strumento di divulgazione scientifica e di educazione ambientale, di grande utilità per la comprensione delle problematiche attinenti alla conservazione della natura.

Ecco il bando completo: Concorso di ricamo