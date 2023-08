Consegnati i premi per le migliori “Quarare” della Festa di San Giovanni

Consegnati i pannelli di ceramica ai rappresentanti delle postazioni delle quarare realizzate durante la recente Festa di San Giovanni.

Come già comunicato il primo premio è stato conseguito ex aequo alle postazioni del quartiere S. Antonino e a quella di via sergente Mariano Raimondi secondo valutazioni predeterminate relative all’allestimento, all’ospitalità, all’animazione musicale, alla qualità e gusto dei prodotti offerti alla degustazione ed al rispetto del tema “plastic free”.

Può affermarsi a tal proposito che la Festa di San Giovanni di Castelbuono è uno dei pochi eventi organizzati in Sicilia senza l’uso delle stoviglie di plastica.

Nella foto un momento della premiazione e consegna avvenuta nella nuova sede della Pro Loco a cura di Nicolò Cusimano, Presidente dell’Associazione e di Dario Guarcello, assessore comunale; al centro Vincenzo Di Gaudio in rappresentanza del Quartiere S. Antonino e Rino (Gaetano) Sacco in rappresentanza della postazione di via Sergente Mariano Raimondi.

Il pannello del quartiere S. Antonino sarà probabilmente posto all’interno della bella villetta esistente dove potrà essere ammirata dai residenti (che provvedono a curarla) e dai passanti.