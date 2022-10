Consiglio comunale del 4 novembre. I punti all’O.d.G.

Ascolta l'articolo

Convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per venerdì 4 novembre 2022 . La seduta si svolgerà presso l’aula consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo Comunale di Via S.Anna, 25 alle ore 19:00.

Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024; Impegno a promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali.

Il Presidente del Consiglio Comunale F.to Sig Mauro Piscitello