Continuano i nuovi arrivi in casa nero-oro. Gabriele Daniello è della Supergiovane Castelbuono

Continua a crescere la voce entrate dei neo acquisti della Supergiovane Castelbuono. In ordine di tempo l’ultimo è Gabriele Daniello, classe 2000, di 180 cm, difensore con alle spalle un considerevole bagaglio d’esperienza in serie superiori. Un nuovo elemento che allunga la rosa a disposizione dello staff tecnico madonita.

Cresciuto nelle giovanili dell’Isola Capo Rizzuto, è passato prima al Paternò, poi al Licata, in serie D, dove nella stagione 2019-20 ha collezionato 25 presenze ed una rete, partendo quasi sempre da titolare. Le sue eccellenti prestazioni gli valgono la chiamata in Lega Pro tra le fila del Piacenza, dove rimane fino a metà campionato, per poi tornare in serie D da febbraio prima all’ACR Messina, poi da aprile al Licata.

L’ultima stagione lo ha visto protagonista con l’Aspra nella cavalcata vincente dei playoff e la promozione in Eccellenza.

“Sono sicuro che possiamo fare bene – ha dichiarato Daniello – in una piazza interessante ed appassionata. In passato non ho giocato con mister Bognanni ma ha esperienza e qualità per tirare il meglio da ognuno di noi”.