Coronavirus, a Castelbuono alcuni cittadini continuano a violare i divieti: scattano 30 denunce

Far capire alle persone che restare nelle proprie case è l’unico modo per arginare la diffusione del covid 19 è troppo difficile? Allora i carabinieri a Castelbuono adottano la linea dura. Controlli a tappeto che hanno portato a ben trenta denunce.

Si tratta per lo più di persone che stazionavano o girovagano con il proprio mezzo in aree urbane ed extra urbane, le quali non hanno saputo fornire una valida spiegazione dell’essere fuori dalle proprie mura domestiche.

Inoltre in quattro sono stati denunciati perché hanno violato il vincolo di quarantena. I controlli quotidiani proseguiranno serratamente. Bisogna stare a casa, ricordano le istituzioni. Si può uscire solo per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute, acquisto di beni di prima necessità, rientro alla propria abitazione. Evitare il contagio dipende dal rispetto delle regole di ognuno.