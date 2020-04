Coronavirus – al via prima distribuzione di mascherine a cura della Pro Loco Castelbuono

300 mascherine, tipo chirurgiche, con le seguenti caratteristiche: KN95, maschera viso respiratore, CE, Efficienza di filtrazione (PFE)> 95%, sono state distribuite oggi in dono a:

3 Farmacie 6 medici di famiglia Struttura residenziale per anziani Domus Castello Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlu Casa riposo Ypsigro Vigili Urbani Guardie Forestali Carabinieri

A breve, ricevuto il secondo pacco, saranno interessati alla consegna:

3 cooperative raccolta rifiuti Operatori NU 3 parrocchie Padre Lorenzo Marzullo Collegio di Maria Collegio Castello Convento Cappuccini Protezione Civile

Nella consapevolezza che il quantitativo delle mascherine (frutto delle quote sociali dei soci e delle attività della Pro Loco) è modesto occorre precisare, comunque, che esse non sono da considerare presidi medici, mirano ad assicurare una maggiore protezione ma non dispongono di filtri che garantiscano di potere bloccare il virus.

Meglio che niente, comunque, visto il perdurare della loro mancanza a Castelbuono, per difendersi dai cosiddetti “droplets”, ossia le goccioline di saliva che possano veicolare il virus, costituendone il principale veicolo di trasmissione del contagio.

Dalle indicazioni desunte dai siti della casa fornitrice esse sono assimilabili a mascherine chirurgiche.

Riteniamo, comunque, per quanto detto, come il loro utilizzo migliori il livello della sicurezza collettiva.

L’Associazione Pro Loco ritiene quantomeno doveroso porgere un ringraziamento ai medici di famiglia ed alle farmacie, a tutti i volontari, alla Protezione civile, ai responsabili delle comunità e case di riposo, alle Forze dell’ Ordine che, in prima linea, stanno affrontando, senza risparmiarsi, questa emergenza.

ANDRA’ TUTTO BENE

ma per il momento …..noi # restiamo a casa

Il Presidente ed Il Consiglio Direttivo della Pro Loco