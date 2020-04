Coronavirus, anche a Castelbuono e Cefalù via libera ai test rapidi a tappeto

Al via in Sicilia lo screening epidemiologico che, attraverso l’uso di test sierologici, si pone come nuovo strumento di monitoraggio e contrasto alla diffusione del CODIV19. L’iniziativa è stata predisposta dal governo Musumeci dopo la consultazione con il Comitato tecnico scientifico siciliano, e mira a identificare tutti quei soggetti che, spesso asintomatici, rappresentano la minaccia di contagio più insidiosa.

A partire da mercoledì 22 aprile, con un semplice esame del sangue, sarà possibile effettuare i test rapidi anche presso il Centro Analisi Cliniche Madonie, con sede a Castelbuono in via principe Umberto 5bis e a Cefalù in via A. Gramsci 39.

Un provvedimento che diventa quindi fondamentale in previsione del graduale allentamento delle misure restrittive attualmente in vigore.

Per maggiori informazioni, contattare i seguenti numeri: 0921672688 (Castelbuono) o 0921421273 (Cefalù) o visitare il sito www.analisimadonie.it.