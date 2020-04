Coronavirus: due nuovi casi nelle Madonie, Alimena e Castellana Sicula

È vero che il trend regionale dei contagi sta iniziando lievemente a decrescere ma è pur vero che ancora i contagiati ci sono e proprio oggi è arrivata la notizia di altre due persone contagiate sulle Madonie.

Ad annunciare la presenza dei casi sono stati i sindaci di Alimena e Castellana Sicula attraverso le pagine Facebook istituzionali dei propri comuni. Per quanto riguarda i due contagiati non si conoscono le loro condizioni di salute, tuttavia stando a quanto riportato da i primi cittadini, i due positivi erano già in quarantena poiché erano arrivati nei rispettivi paesi da una regione del nord Italia il cittadino di Castellana e dall’estero il cittadino di Alimena. In base a queste notizie i due dovrebbero essere asintomatici.

(Di Giovanni Azzara – esperonews.it)