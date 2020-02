Coronavirus, il comune di San Mauro Castelverde emette ordinanza “misure urgenti per prevenire la diffusione del COVID 19”

Il sindaco del comune di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla ha emesso un’ordinanza sindacale come misura urgente per prevenire la diffusione del Coronavirus nel territorio comunale. L’ordinanza è rivolta a tutti coloro che rientrano da soggiorni da territori nazionali ed internazionali in zone in cui sono presenti focolai dell’infezione.

In particolare si legge nell’ordinanza che eventuali suddetti visitatori sono obbligati a contattare il numero telefonico del Ministero della Salute 1500, il 112 o contattare telefonicamente il proprio medico curante. La scansione dell’intero documento in basso.