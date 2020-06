Coronavirus: ospedale Cefalù, sì a test sierologici a esterni

Tutti possono farlo, non serve prescrizione medico famiglia

(ANSA) – CEFALÙ, 22 GIU – La Fondazione Giglio di Cefalù apre ai singoli richiedenti la possibilità di effettuare il test sierologico per sapere se si è venuti in contatto con il Covid-19. Il test sarà eseguito dal laboratorio d’analisi con un semplice prelievo e la risposta sarà inviata a mezzo email dopo poche ore. “Il test – spiega Martino Tinaglia, responsabile del laboratorio d’analisi – consente di determinare la presenza di anticorpi al Covid-19. E’ un test quantitativo – aggiunge – con alta affidabilità. In caso di esito positivo, per rilevare l’eventuale contagio in corso, verrà eseguito il tampone”.

La metodica usata dal laboratorio d’analisi del Giglio è l’Eclia della Roche (elettrochemioluminiscenza) che valuta su siero la presenza di Ig (immunoglobuline) totali (IgG/IgM) che attestano l’avvenuto contatto o meno con il virus. Valori superiori ad 1 rilevano la positività del paziente al Covid-19 viceversa la negatività al virus. Il test sierologico verrà effettuato al costo di euro 17,50 e non occorre la prescrizione del medico di famiglia né la prenotazione. Gli orari per eseguire l’esame sono gli stessi del centro prelievi: dalle 7.30 alle 10 dal lunedì al sabato.

Il referto sarà inviato per email all’indirizzo comunicato al momento dell’accettazione o si potrà ritirare allo sportello tutti i giorni. In caso di esito positivo, il paziente sarà ricontattato dalla struttura per l’esecuzione del tampone.