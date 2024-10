Costituente: Appello a Castelbuono per la Pace

Ancora prosegue il genocidio in Palestina, ancora morte e distruzione in Ucraina per una guerra infinita che appare sempre più senza prospettive.

L’Italia è coinvolta, perché fornisce armi a Israele e Ucraina, non fa cessare il suo appoggio politico ad Israele, non pone in essere alcuno sforzo diplomatico per la pace, e continua ad aumentare la spesa in armamenti, sottraendo risorse ai servizi e ai sussidi alle fasce più deboli, mentre cresce la parte della popolazione italiana che vive al di sotto dei livelli di povertà e la sanità è al collasso.

Proponiamo all’amministrazione comunale, ai partiti e movimenti politici e ai sindacati presenti nel Comune, alla Consulta giovanile, alle associazioni laiche e cattoliche, in particolare al comitato Zahar e alla Pro loco aps che in passato hanno organizzato iniziative di solidarietà verso le popolazioni civili e di sensibilizzazione su quanto avviene in Palestina, una manifestazione per la pace e di solidarietà al popolo palestinese vittima di un genocidio in corso e a tutte le popolazioni civili vittime della guerra, da svolgersi in tempi brevi con le modalità che si vorranno concordare, incontrandosi il prossimo 29 ottobre 2024, martedì, alle 18:30, presso la sede della Costituente, in via Mariano Raimondi.

Riteniamo che il Governo debba, secondo quanto proposto in alcune mozioni presentate alla Camera e non approvate, come gesti concreti per perseguire la cessazione della guerra e delle violenze in corso, in attuazione dell’articolo 11 della Costituzione (l’Italia ripudia la guerra):

1. adoperarsi per sospendere l’accordo di associazione tra UE e Israele.

2. ritirare l’ambasciatore italiano da Israele.

3. adottare sanzioni economiche contro Israele come strumento di pressione per il cessate il fuoco.

4. escludere aumenti di investimenti in armi dalla politica economica del governo.

5. fermare la fornitura militare in Ucraina.

6. cancellare il segreto di Stato sulla lista di armi spedita in Ucraina.

Il Coordinamento della Costituente