Costituente: concorsi comunali e correttezza delle procedure

(Riceviamo e pubblichiamo) – Abbiamo appreso con soddisfazione che il Comune di Castelbuono ha indetto 3 bandi di concorso per la copertura e l’assunzione a tempo indeterminato di 1 assistente sociale, 1 istruttore tecnico categoria C, 1 istruttore direttivo amministrativo categoria D. Notizia estremamente confortante, date le contingenze del periodo, che si colloca sulla falsariga di diverse procedure concorsuali da parte di Pubbliche Amministrazioni alle prese con l’ampliamento della propria pianta organica e con il turn over.

La disciplina normativa in materia di assunzioni da parte e presso le Pubbliche Amministrazioni è il frutto di una non semplice stratificazione normativa, ancor più complessa per il comparto “Funzioni Locali”, che immaginiamo sia stata rispettata, nonostante sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Castelbuono non ve ne sia traccia alcuna.

Si presuppone, dunque, che sia stato redatto il Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della pianta organica, senza il quale le Pubbliche Amministrazioni non possono assumere nuovo personale (ex art.6 c.6 D.Lgs n. 165/2001).

Si presuppone anche che sia stata formalizzata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero, senza la quale le Amministrazioni “non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere” (ex art. 33 c.2 D.Lgs. n.165/2001).

Si presuppone, infine, che sia stato assolto il preventivo obbligo di mobilità (ex art.30 c.2 D.Lgs. n.165/2001) e che sussistano i presupposti per la copertura finanziaria necessaria.

Si presuppone, per l’appunto. In quanto gli ultimi documenti del genere messi a disposizione per la consultazione sulla sopracitata sezione del sito del Comune di Castelbuono risalgono al 2015. Appare alquanto bizzarro che non si riesca a risalire agli atti ma speriamo sia solo una nostra svista.

La procedura concorsuale appena avviata rappresenta una interessante prospettiva di stabilizzazione occupazionale per i molti giovani che vedono avvicinarsi la possibilità di un futuro certo. Questo perché, anche se il vincitore per ciascun bando sarà solo uno, gli idonei non vincitori manterranno nella rispettiva graduatoria una posizione utile per lo scorrimento della stessa anche da parte di altri enti locali. È infatti prassi che i Comuni, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi per la copertura di posti vacanti, emettano un avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti.

La Costituente per la Castelbuono di domani auspica che le procedure per l’indizione di questo nuovo concorso siano state correttamente espletate perché il non averlo fatto aprirebbe spiragli di ricorsi che danneggerebbero l’ente e i futuri vincitori.

Avendo messo in campo in diverse e numerose occasioni azioni poco studiate che poi hanno costituito un danno notevole, auguriamo che presto il sindaco ci dia rassicurazioni in merito agli adempimenti necessari e indispensabili all’espletamento del concorso.

Auspichiamo altresì che vengano garantite l’assoluta imparzialità e trasparenza degli atti, a garanzia degli aspiranti concorsisti e dei futuri vincitori ai quali facciamo i nostri più fervidi auguri.

La Costituente per la Castelbuono di domani