Costituente, il video integrale del comizio del 30 aprile in piazza F. Minà Palumbo

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Sabato 30 aprile 2022, la Costituente per la Castelbuono di domani ha tenuto il suo primo comizio in piazza Minà Palumbo, la popolare piazzetta, centro di commercio e frequentato luogo di incontro di coloro che abitano la parte alta del paese e non solo.



Al cospetto di un pubblico ancora una volta attento, hanno preso la parola i candidati al consiglio Nicola Raimondo e Maria Pina Ippolito che con la spigliatezza di navigati oratori hanno messo in risalto parti nodali del programma elettorale della Costituente. Ha concluso la candidata a sindaco Anna Maria Cangelosi che, in un passaggio, ha chiarito le ragioni che hanno impedito una intesa elettorale con le altre forze che non si rivedono nell’attuale amministrazione. A seguire il comizio integrale, con i tre interventi di Nicola Raimondo, Maria Pina Ippolito e Anna Maria Cangelosi.