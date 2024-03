Costituente: In cantiere una proposta per saper fare insieme

(Riceviamo e pubblichiamo9 – A volte, fuori dai nostri impegni quotidiani, ci poniamo la domanda: che facciamo? Non sempre troviamo la risposta che ci soddisfa, può darsi pure che qualche idea diversa passi per la nostra mente, ma l’abbandoniamo perché non sappiamo come o cosa fare.

Altre volte capita di non incontrare chi ha la stessa nostra idea o chi, invece, ha un senso pratico più spiccato del nostro. Se è vero, come più o meno diceva Pietro Nenni: le idee camminano con le gambe delle persone, capita proprio che a volte mancano le gambe. La proposta che facciamo è quella di far incontrare le idee con le gambe. Ed ecco: … in cantiere un luogo, un’occasione dove progettare e svolgere attività costruttive delle idee cioè cercare di realizzarle. Come? Condividendo ciò che ognuno sa fare in un gruppo di attività che si autoregola con spirito collaborativo e positivo senza vincoli di appartenenza:

insieme ce la possiamo fare!

Ti aspettiamo in via Mariano Raimondi n. 24

ogni giovedì alle 17.30, primo incontro giovedì 21 marzo 2024.