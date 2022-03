Costituente per la Castelbuono di Domani, solidarietà a Gianfranco Raimondo

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Ancora un attacco ad un cittadino, indicato per nome e cognome, questa volta per mezzo del profilo dei sostenitori del Sindaco.

Il cittadino oggetto dell’attacco aveva espresso dubbi sull’opportunità che responsabili di enti nominati dal Sindaco o dall’attuale amministrazione, partecipassero all’acclamazione del candidato unico, candidato che coincide anche con il Coordinatore e con il Sindaco in carica.

Nel merito lasciamo che siano il Sindaco e i suoi sostenitori a risolvere il dubbio espresso dal cittadino, ma riteniamo che il tono della risposta non si addica a quella campagna elettorale senza polemica, basata sui contenuti, che l’attuale sindaco rivendica a parole: ai cittadini bisogna garantire, sempre e comunque, la possibilità di esprimere le loro opinioni dissenzienti. Si può essere o meno d’accordo ma non si può rispondere alzando i toni, anche perché ciò si può leggere come indice di debolezza.

Esprimiamo solidarietà a Gianfranco Raimondo, oggetto dell’ennesima risposta sopra le righe da parte del Sindaco e dei suoi sostenitori, forse incapaci di comprendere come sia possibile che qualcuno la pensi diversamente da loro permettendosi di criticare.

Confidiamo che tra qualche mese i cittadini troveranno il modo, con il voto, di ristabilire un’atmosfera di serenità di cui il nostro paese ha tanto bisogno. Prima che sia troppo tardi.