Covid, a Collesano 20 positivi. Situazione delicata

Sono 20 i positivi ufficiali a Collesano, mentre 33 persone sono in quarantena fiduciaria. Una situazione che il sindaco Giovanni Battista Meli non ha paura di definire delicata. Infatti come riportato dallo stesso primo cittadino, a seguito di un consulto con i medici di famiglia, i numeri purtroppo sembrerebbero destinati a salire.

In accordo con le ormai acclarate evidenze scientifiche il sindaco Meli conferma che la malattia si presenta con sintomi molto lievi per i vaccinati mentre i sintomi sono importanti tra i non vaccinati. Dunque l’invito a eseguire la vaccinazione del primo cittadino il quale evidenzia che Collesano è tra i paesi madoniti con la percentuale più bassa di individui vaccinati.