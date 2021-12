Con un aggiornamento sui canali social il comune di Petralia Soprana comunica che allo stato attuale sono 84 i positivi nel borgo madonita, 34 dei quali certificati da tampone molecolare. Altre 40 persone risultano in quarantena per contatto stretto con positivo, non si registrano casi di ricovero. La situazione è dunque molto delicata prospettandosi anche la concreta possibilità di passaggio alla zona rossa.