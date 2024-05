Coworking Castelbuono l’avventura continua. Il progetto South Working si consolida nel comune delle Madonie

Rinnovato il Protocollo d’intesa per i prossimi quattro anni tra l’associazione Social Green Hub ed il Comune di Castelbuono. L’amministrazione comunale, unitamente alle istituzioni supportanti il progetto south working, conferma l’accordo con l’associazione che dal 2021 gestisce gli spazi adibiti a coworking nei locali adiacenti lo splendido chiostro di San Francesco.

I promotori, più che soddisfatti dei risultati raggiunti, ringraziano tutti coloro che con entusiasmo contribuiscono a mantenere vivo lo straordinario circolo virtuoso tra lavoratori in smart ed istituzione pubblica. Tra i tanti successi raggiunti , Social green Hub annuncia la prima convenzione con L’Università di Palermo (UNIPA) e l’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) che da inizio ad un primo ciclo di tirocinio curriculare per i laureandi in marketing e comunicazione.

Fiduciosa nel riuscire ad intessere nuove collaborazioni con il mondo accademico e ad incrementare il fermento culturale in atto, l’ Aps gioisce delle scelta operata dalla casa editrice Lonely planet che ha inserito la realtà del coworking Castelbuono tra le pagine della nota guida turistica e si prepara ad accogliere i 65 lavoratori di varie nazionalità che, grazie alla collaborazione con una scaleup italiana, hanno scelto, per una settimana, Castelbuono come luogo di lavoro privilegiato quanto a salubrità, bellezza ed equilibrio tra lavoro e vita. Con gratitudine, Social green Hub