Cresce la platea dei sottoscrittori del Manifesto per Le Fontanelle. Tra i nuovi firmatari anche Giuseppe Tornatore e Lirio Abbate

(Riceviamo e pubblichiamo) – Ancora adesioni di importanti personalità ma anche di semplici cittadini al Manifesto per il teatro “Le Fontanelle”, anche dopo la sua pubblicazione e la consegna alle autorità in indirizzo, tra cui, oltre al Sindaco di Castelbuono, l’assessore regionale e il Ministro per i beni culturali.

Oltre all’illustre regista Giuseppe Tornatore, conoscitore della realtà culturale castelbuonese anche perché regista di “Nuovo cinema Paradiso”, film insignito del premio Oscar e girato anche davanti al Cine teatro Le Fontanelle, hanno aderito Lirio Abbate, giornalista e saggista, le attrici Elisabetta Pozzi, Francesca Ciocchetti, Elisabetta Femiano, Barbara Esposito, Silvia Salvatori e Arianna Vinci, l’attore Attilio Ierna, la pedagoga teatrale Flavia Giovannelli, e la giornalista Rai e Corriere della sera Laura Pintus.

Tra gli altri, anche il Deputato regionale del Movimento cinque stelle Salvatore Siragusa, il consigliere comunale di Cefalù Antonio Franco, Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BC Sicilia, Gianni Fiore, già Presidente del Club Alpino Siciliano, e diversi cittadini, che hanno chiesto di essere inseriti tra i sottoscrittori: Alessandro Accardi(attore), Antonio Barbarotto, Beatrice Barone (attrice), Rosario Barranco (Cefalù), Priscilla Bavieri (attrice), Francesco Biagetti (attore), Giuseppe Bianca (Associazione Polis Kephaloidion), Lidia Bonomo, Leonardo Calderari (attore), Irene Cangemi (attrice), Rosario Cannici (Mestre), Salvatore Cannova (attore), Serena Carignola (attrice), Maria Cavoli (Associazione Polis Kephaloidion), Mario Chichi, cantautore folk (Geraci), Chiara Cianciola (attrice), Nunzia Cincotta (Cefalù), Salvina Cocila (Cefalù), Maria Currieri, Ambra Denaro (attrice), Andrea Di Falco (attore e musicista), Pina Di Salvo (Mistretta), Gianni D’Avola (Cefalù), Edoardo Falletta (Cefalù), Marco Falletta (Associazione Polis Kephaloidion), Massimo Falletta (Cefalù), Vincenzo Fiasconaro (1991), Antonietta Franco, Luisa Glorioso (Cefalù), Gloria Grisanti (cantante lirica), Sahar Ibrahim (Cefalù), Maria Pina Ignatti, Lilla Anna Intrivici, Alessio Iwasa (attore), Irene Jona (attrice), Jo Kezic (attrice), Vincenzo La Barbera (Cefalù), Pino Lamonica, Davide Raffaello Lauro (attore), Renate Maria Liebmann, Pina Lombardo (Cefalù), Valentina Lo Manto (attrice), Pasquale Maggio (Cefalù), Sveva Mariani (attrice), Augusta Mazzola, Irene Mori (attrice), Nicola Morucci (attore), Giuseppe Nitti (attore), Alessia Nobile (Cefalù), Davide Nobile (musicista), Luca Oddo (Cefalù), Andrea Palermo (attore), Maurizio Paviera, Vincenzo Pinello (linguista), Angelo Piscitello, Francesco Piscitello, Daniel Pistoni (attore), Massimo Portera (Associazione Polis Kephaloidion), Mimma Prestianni (Geraci), Enza Puccia, Daniela Quaranta (attrice), Sabina Raimondo, Gabriele Rametta (attore), Liliana Ranzino, Anna Sferruzza, Anna Maria Sferruzza, Maria Spallino (1956), Silvia Terracina (Cefalù), Antonio Valenziano (Cefalù), Carmelo Valenziano (Cefalù), Luca Valenziano (Cefalù), Francesca Vignali (attrice), Benedetta Zerbo.

Ringraziamo tutti quanti, spontaneamente e consapevolmente, hanno voluto aderire al nostro Manifesto, e continuano a farlo; confidiamo che questa gigantesca mobilitazione, che comunque non si fermerà, possa indurre ad un ripensamento chi ancora si arrocca su posizioni e su preconcetti politici, che gli impediscono di guardare la realtà e adoperarsi per soluzioni tecniche possibili che vengano incontro alle istanze del manifesto.

I Promotori per il Teatro Le Fontanelle