Crescita e rigenerazione ambientale: L’Orto dell’Arte a Castelbuono rivela la sua nuova veste

Presentazione dei lavori di risistemazione de L’Orto dell’Arte

MARTEDì 5 DICEMBRE ORE 12.30

Orto dell’Arte, Museo Civico di Castelbuono

Il Museo Civico di Castelbuono e l’Amministrazione Comunale sono lieti di presentare alla comunità di Castelbuono la rinnovata veste de L’Orto dell’Arte.

L’evento di presentazione avrà luogo martedì 5 dicembre alle ore 12:30 nello spazio verde adiacente al Museo.

Il processo di rigenerazione e rinascita di questa preziosa area è stato realizzato grazie alla proficua collaborazione dell’APS Il Cinghiale e la Balena che, durante la settimana dal 20 al 26 novembre 2023, ha effettuato significativi lavori di riconversione de L’Orto dell’Arte.

Una parte dell’area precedentemente in disuso, poi destinata all’orto, è stata ripulita e convertita in una piazzetta dove promuovere incontri e scambi al fine di ospitare in futuro attività artistiche e laboratoriali all’aperto.

Il verde è stato ulteriormente implementato, grazie alla piantumazione di alberelli e altre piante aromatiche e decorative, diventando un piccolo giardino segreto, dal quale poter ammirare un bellissimo scorcio di Castelbuono.

Seguendo i principi dell’agricoltura sinergica e della permacultura, le attività previste favoriranno un approccio artistico pluridisciplinare portatore di emozioni e vissuti, in grado di coinvolgere la comunità che diventerà parte attiva dei progetti.

I laboratori, quali strumenti di rigenerazione ambientale, favoriranno una corretta attenzione alla natura, educheranno al rispetto della biodiversità e rappresenteranno un’occasione preziosa di crescita culturale e sociale.

I lavori sono stati eseguiti dall’APS Il Cinghiale e la Balena, con il contributo del Corpo Forestale – Distaccamento Castelbuono che ha costruito e fornito gratuitamente panchine e sedili di legno, del Comune di Castelbuono e del Museo Civico che hanno fornito diversi materiali per la trasformazione dell’area.