Da Castelbuono a Bake Off: Mario e Nicola Fiasconaro conquistano Real Time

Sicilia e siciliani ancora alla conquista della tv. Nella scorsa puntata di Bake Off Dolci Sotto un Tetto, il cooking show in onda su Real Time, sono stati protagonisti Mario e Nicola Fiasconaro. Il maestro pasticciere e il figlio sono arrivati direttamente da Castelbuono, dove si occupano della rinomata attività di famiglia: un’eccellenza famosa in tutto il mondo.

Il conduttore Flavio Montrucchio ha anticipato l’arrivo dei due siciliani così: «Una coppia di pasticcieri di grande talento e molto affiatati tra loco. La loro storia nasce negli anni Cinquanta, quando nonno Mario ha aperto una piccola gelateria a Castelbuono, in provincia di Palermo. Oggi Nicola porta avanti l’azienda di famiglia insieme a suo figlio Mario, che ha 28 anni ed è già un espertissimo pasticciere».

Padre e figlio hanno fatto, dunque, il loro ingresso. Con grande simpatia e modestia hanno spiegato che avrebbero voluto dare qualche indicazione ai pasticcieri e che la loro passione è lavorare alle creazioni. Hanno presentato, anzitutto, un panettone con crema di ricotta alla vaniglia e agrumi, quindi hanno aiutato Flavio a preparare dei muffin alle fragole, con gocce di cioccolato.

