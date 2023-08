Da Castelbuono parte il confronto del GAL Madonie con le comunità locali sul nuovo Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) – Intervento SRG06 “LEADER”.

L’incontro si terrà l’8 agosto alle ore 18,30 presso la sala convegni del Convento San Francesco.

Al via gli incontri di animazione territoriale del GAL Madonie per l’elaborazione della nuova Strategia di Sviluppo Locale (SSL) riferita al PSP 2023-2027 nell’ambito del piano strategico di Politica agricola comune (PAC) e del Bando per l’attuazione dell’intervento SRG06 “LEADER – Attuazione strategie di sviluppo locale”. Il primo incontro si terrà a Castelbuono l’8 agosto 2023, alle ore 18,30 presso la sala convegni del Convento San Francesco, sito in Piazza San Francesco n. 5. La nuova Strategia di Sviluppo Locale (SSL) da presentare all’Amministrazione regionale che accompagnerà i territori fino al 31 dicembre 2029 dovrà svilupparsi su due dei sei specifici ambiti tematici identificati dalla Regione Siciliana, di cui almeno uno rivolto a soddisfare i fabbisogni della popolazione residente, quali: Servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio; Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari; Servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi, Comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare; Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali; Trasferimento dell’innovazione. L’appuntamento di Castelbuono, al quale ne seguiranno altri, è una importante occasione per condividere e valutare idee progettuali. Il Centro Stella di Castelbuono comprende i comuni di Campofelice di Roccella, Castelbuono, Cefalù, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari e Pollina.