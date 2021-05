Da oggi 17 maggio via libera alle vaccinazioni over 40

Da lunedì 17 maggio via libera in Sicilia alle prenotazioni delle vaccinazioni antiCovid anche per i quarantenni (Pfizer o Moderna). L’estensione della somministrazione del siero – per i nati dal 1972 al 1981 – è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Da oggi, quindi, nell’Isola si allarga il target di cittadini che potranno vaccinarsi. https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login questo il link per prenotarsi.