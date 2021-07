Dal 29 luglio al 1 agosto la V edizione di un Cuore d’Artista

Sarà inaugurata giovedì 29 luglio alle ore 19:00 presso la sala espositiva Centro Sud in via Umberto I a Castelbuono la quinta edizione del concorso internazionale d’arte pittorica Castelbuono Cuore d’Artista. L’evento ideato dal Maestro Francesco Licciardi e organizzato dall’associazione Pittamu con il patrocinio del Comune di Castelbuono vedrà esposte le opere di quaranta Artisti provenienti da diverse regioni del territorio nazionale, e alcune anche dall’estero, che saranno valutate da una giuria di esperti tra i quali il critico d’arte Sabrina Falzone, della galleria Falzone di Milano, l’editore Roberto Sparaci di Roma e il maestro Nino Parrucca.

Il vincitore esporrà la propria opera a Venezia in occasione della mostra internazionale d’arte cinematografica del prossimo settembre. I visitatori potranno esprimere la propria preferenza per l’assegnazione del premio Preferenza Popolare. La mostra sarà visitabile dal 29 luglio all’1 agosto 2021 dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 18:00 a 00:30 e per l’occasione sarà esposta al pubblico un’opera del grande maestro siciliano Gianbecchina.

Domenica 1 agosto alle ore 21:30 avrà luogo la premiazione dei vincitori con la consegna delle targhe di partecipazione a tutti gli artisti. In tale occasione sarà consegnato al Maestro Franco Lo Cascio il prestigioso riconoscimento alla carriera per il particolare contributo dato con la sua produzione artistica alla crescita del patrimonio artistico italiano.