Dal 3 al 5 settembre torna Castelbuono è una favola | rassegna teatrale per bambini e ragazzi

(Riceviamo e pubblichiamo) – Castelbuono è una favola 24° rassegna di teatro per bambini e ragazzi Dal 3 al 5 settembre a Castelbuono (Pa) alle ore 21.00, presso la splendida cornice di piazza Castello, si svolgerà la 24° edizione di “Castelbuono è una favola”, prestigiosa rassegna di teatro per bambini e ragazzi con la direzione artistica di Marco Pupella, col sostegno del Comune di Castelbuono.

“Castelbuono è una favola” si è imposto nel corso degli anni come un appuntamento da non perdere, in quanto espressione di teatro di qualità rivolto ai ragazzi e bambini. Importante momento aggregativo che consente ai più piccoli di condividere le emozioni che solo lo spettacolo dal vivo può assicurare. Il Comune di Castelbuono, fra i più virtuosi e dinamici della Sicilia poiché offre alla cittadinanza ed ai turisti un appuntamento a sera dal mese di luglio al mese di settembre, ha posto da sempre particolare riguardo alla rassegna “Castelbuono è una favola”, sia perché crede fermamente nel valore educativo del teatro dei ragazzi, sia perché ha compreso che il turismo delle famiglie passa anche attraverso l’attenzione per i più piccoli.

Calendario degli spettacoli in programma:

• Il Carro di Apollo di Marco Marside il 03 settembre 2021

• I miei giocattoli di Marco Marside il 04 settembre 2021

• Lei è bella….lui sarà una bestia di Daniela Pupella Il 05 settembre 2021