Dal mandamento al cambiamento, San Mauro Castelverde vincitore del bando Borghi del PNRR Linea B per € 1.6 milioni

Ascolta l'articolo

Il progetto “Borgo Vivo: San Mauro Castelverde dal mandamento al cambiamento” del Comune di San Mauro Castelverde (PA), Sindaco Giuseppe Minutilla, con il coordinamento del Prof. Fabrizio Ferreri, sociologo territorialista, è risultato vincitore del bando Borghi del PNRR Linea B aggiudicandosi 1.600.000€!

Quarto in Sicilia e primo nella provincia di Palermo, il progetto Borgo Vivo è sintesi tra cultura, turismo e nuova imprenditorialità all’interno di una visione che pone al centro la creatività, i valori del territorio e i fabbisogni espressi dalla comunità.

Secondo un programma di interventi integrati e multisettoriali che valorizza diversi attrattori del borgo compresa la sua dimensione paesaggistica e coinvolge, con ruoli e funzioni differenti, target di utenza multipli (popolazione residente, turisti e visitatori, le comunità dei maurini all’estero), il progetto Borgo Vivo si sviluppa lungo 5 aree tematiche verticali: Cultura, Comunità, Agorà, Cammino, Racconto.

Nel dettaglio, il progetto prevede la riqualificazione dell’ex Collegio di Maria che ospiterà la Casa della Poesia Paolo Prestigiacomo con le sue attività culturali; la riqualificazione dello storico mulino a vento e delle botteghe degli artigiani che andranno a costituire, insieme ad altri siti del borgo, l’Ecomuseo maurino (che prevede anche una sezione dedicata ai maurini d’oltreoceano); la realizzazione di un incubatore di imprese di comunità che porterà alla costituzione di una cooperativa di comunità composta prevalentemente dai giovani del luogo; la costituzione di una Scuola dei Mestieri per l’aggiornamento delle principali attività agricole e artigiane del territorio; la rivitalizzazione dello storico teatro di San Mauro Castelverde con un progetto di teatro di comunità che incentiverà, come attività collaterale, la formazione di nuove imprese culturali; il potenziamento del Festival di poesia Paolo Prestigiacomo; la valorizzazione della storica banda musicale di San Mauro Castelverde, intesa soprattutto nei suoi risvolti di stimolo culturale e aggregativo per i giovani del luogo; la costruzione di una rete sentieristica molto ampia e articolata che connetterà una parte importante delle Madonie e che è stata pensata con un focus specifico sulle persone diversamente abili; la creazione di una campagna di comunicazione multicanale innovativa, che valorizzerà anche i creativi del luogo e farà perno sulla realizzazione di un cortometraggio tratto dall’opera “Karsa” dello scrittore di origini maurini Mauro Turrisi Grifeo.

Nella progettazione i nostri capisaldi sono stati:

il ruolo produttivo e generativo della cultura, della creatività e delle sapienze tradizionali opportunamente aggiornate; la comunità riconosciuta come protagonista attivo e centrale dei processi di sviluppo locale (approccio “community based”); la centralità delle risorse territoriali materiali e immateriali come elementi fondamentali su cui costruire nuovi percorsi endogeni di sviluppo locale; il valore delle sinergie pubblico-private e la necessità di puntare sul capitale umano diffuso nell’integrazione, nello scambio e nel dialogo virtuoso tra risorse interne ed esterne, tra abitante locale ed esperto che porta da fuori il proprio know-how in un’ottica di trasferimento di competenze; la sostenibilità non come limite, ma come nuova cornice di valore dove costruire sviluppo duraturo, partecipato, condiviso.



Con l’augurio, dichiara soddisfatto il sindaco Giuseppe Minutilla, che con il contributo di questo bando molto importante il percorso di sviluppo intrapreso da San Mauro Castelverde possa proseguire con ulteriore forza e convinzione.