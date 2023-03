Dedicata la Poesia “A CURSA” al Museo della Targa Florio di Collesano

sdr

Il Poeta dielettale Collesanese Giuseppe Severino accolto dal Direttore Michele Gargano,e dal Consigliere Rosario Provenzano,ha donato al Museo di Collesano una Poesia sulla Targa Florio dal titolo “A CURSA”, scritta nell’anno 2016 in occasione della N.100 edizioni della mitica gara leggendaria.L’ autore si ispira nei versi a trasmettere aneddoti e momenti vissuti dai cittadini, quando la storica gara attraversava il circuito di Collesano.Giuseppe Severino classe 1959, grande appassionato sportivo ed ex Pilota degli Anni 1980,ha partecipato in alcune edizioni della gara.

Non ancora ventenne inzia a scrivere le sue prime Poesie, ma per molti Anni lascia tutto nel cassetto senza curarsi più di quella passione.Passione che inizia nuovamente negli Anni a cavallo tra il 1990 e il 2000,ove riesce a scrivere un Romanzo che ancora una volta rimarra’ chiuso nel cassetto, e dopo 20 Anni viene fuori e lo fa stampare a proprie spese vendendone oltre 150 copie.

Si cimenta anche alla sua passione (la Poesia), con cui partecipa a diversi concorsi ottenendo menzioni e attestati di diverso genere, terzi posti, premi assegnati alle Poesie in Italiano e in vernacolo, finalista di Poesia con pubblicazione nell’antologia del concorso Aletti, dove giurato figura “Mogol” il più noto paroliere di testi per canzoni di musica italiana.Ha pubblicato online alcune video-poesie che hanno raggiunto oltre 5000 visualizzazioni,Giuseppe Severino ama scrivere in dialetto siciliano, perché a suo modo di pensare riesce a dare un calore diverso alle sue parole.

Il CDG del Museo della Targa Florio di Collesano,ringrazia il nostro concittadino per aver contribuito ad arricchire il patrimonio iconografico della biblioteca Museale.