Democratici per Castelbuono. Incontro su governo del territorio, gestione del bosco e area castellana. Domenica 20 marzo

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato da parte dei Democratici per Castelbuono nonostante in passato abbiano sistematicamente evitato questo blog e i più recenti e discussi attacchi al nostro lavoro

Non possiamo sottrarci ad un confronto aperto e approfondito sui temi che maggiormente lasciano una “impronta” nel nostro territorio: vogliamo confrontarci sulla sua gestione, sulle nuove regole urbanistiche, sui temi e sulle possibili soluzioni nel governo del bosco, sui nuovi progetti di opere pubbliche di cui ancora necessita il nostro paese.

In un tempo in cui molti, troppi, pensano che “gestire” sia sinonimo di “decidere”, il nostro movimento preferisce interpretare la responsabilità delle scelte come momento collettivo di riflessione, di dibattito, di conoscenza della molteplicità dei punti di vista su argomenti che – soprattutto in questa epoca di radicali cambiamenti – richiedono un enorme sforzo di innovazione, di competenze e di coraggio. E per cambiare nella giusta direzione c’è bisogno del contributo di tutti.

Domenica 20 marzo al Centro Sud, alle 17.30, si terrà la “Agend*Insieme” che avrà per temi il governo del territorio, la gestione del bosco e l’area castellana, con il seguente programma:

Introduzione

· Mario Cicero, coordinatore del Movimento Democratici per Castelbuono

Interverranno

· Lorenzo Bonomo, architetto, già dirigente dell’ufficio tecnico-urbanistico comunale

· Fabio Mercurio, architetto, già dirigente dell’ufficio tecnico-urbanistico comunale

· Silvia Scerrino, architetto, pianificatore del Piano Paesistico della Provincia di Ragusa

· Donato Salvatore La Mela Veca, ricercatore Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, UNIPA

· Andrea Puccia, agronomo, progettista del Piano di Gestione del Bosco comunale

· Antonio Campo, geometra, Presidente Ass. Citta Territorio

· Giuseppe Capuana, segretario CNA Castelbuono

· Annamaria Mazzola, architetto, Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici

Seguirà il dibattito

Movimento Democratici per Castelbuono