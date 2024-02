Depositata la sfiducia al sindaco di San Mauro C.de Giuseppe Minutilla: “Insanabile spaccatura politica”

(Riceviamo e pubblichiamo) – Sette consiglieri comunali del Comune di San Mauro Castelverde, facenti parte del gruppo consiliare “Liberi Insieme”, hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Giuseppe Minutilla, in base all’articolo 52 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Tale azione richiede un confronto approfondito e tempestivo, rimandando il destino del governo locale madonita alla volontà della comunità.

La mozione, giustificata e firmata da Cassata Mauro, Cipriano Graziella, Dino Mariano, Maccataio Giuseppe, Occorso Mauro Rosario, Pepe Rosa e Scialabba Adriana, è una risposta alle ripetute negazioni dell’esercizio delle prerogative del Consiglio Comunale, organo di indirizzo politico-amministrativo, da parte del Sindaco e della Giunta. Per i consiglieri, tale comportamento ha minato i principi fondamentali della partecipazione democratica, marginalizzando il ruolo del Consiglio e impedendo un dialogo costruttivo.

La frattura politica è diventata evidente in numerose sedute e riunioni, ostacolando il dibattito e generando divisioni insanabili. Nonostante i tentativi dei consiglieri di promuovere la riconciliazione – si legge nella lettera aperta alla cittadinanza -, le azioni dell’amministrazione hanno persistito nell’ignorare il necessario confronto e nell’escludere il Consiglio dalle decisioni fondamentali per la comunità, preferendo procedere in solitudine, ignorando il dialogo.

La mancanza di coesione tra l’organo esecutivo e quello politico ha compromesso l’efficacia dell’attività amministrativa e politica. È mancata una risposta da parte del Sindaco alla perdita di maggioranza, un gesto che avrebbe dovuto essere naturale in una struttura democratica.



Dal gruppo Liberi Insieme: “Questo finale rappresenta per tutti noi un fallimento comune che ci deve solo far riflettere; le difficoltà si superano solo con la ferma convinzione di volerle superare, servendosi di ingredienti quali comprensione, dialogo, ascolto e confronto”.

Ora, toccherà al Presidente del Consiglio convocare una seduta apposita per discutere e deliberare sulla sfiducia al Sindaco.